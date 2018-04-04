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بهاتين الطريقتين سيرد ميسي وصلاح على "صاروخ ماديرا"!

الرياضة

بهاتين الطريقتين سيرد ميسي وصلاح على
Reuters Massimo Pinca
بهاتين الطريقتين سيرد ميسي وصلاح على "صاروخ ماديرا"!
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ينتظر عشاق كرة القدم المواجهتين الأخيرتين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقررتين مساء اليوم، حيث تجمع الأولى برشلونة بضيفه روما والثانية ليفربول بجاره مانشستر سيتي.

وستكون الفرصة متاحة أمام النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح لخطف الأضواء والرد سريعا على تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريقه ريال مدريد أمس للفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة سجل منها "صاروخ ماديرا" ثنائية.

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وسيبحث الهداف التاريخي لبرشلونة ميسي عن تسجيل أكبر عدد من الأهداف في المواجهة التي تجمع فريقه بضيفه روما الليلة، لتقليص الفارق بينه وبين رونالدو متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع رونالدو غلته بهدفيه في شباك اليوفي إلى 119 هدفا، ليبتعد بفارق 19 هدفا عن ميسي الوصيف.

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أما المصري صلاح فيسعى بدوره لهز الشباك الليلة لمساعدة فريقه ليفربول في تحقيق نتيجة الفوز أمام فريق قوي من طينة مانشستر سيتي، وأيضا من أجل الاقتراب من رونالدو الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع الأندية والمنتخبات هذا الموسم.

ويحتل رونالدو المركز الأول برصيد 45 هدفا، بينما يأتي صلاح في مركز الوصافة بـ40 هدفا، سجلها مع ليفربول ومنتخب الفراعنة.

المصدر: RT

عمر بيكضاض
 

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