الروسية كاساتكينا تصعد إلى ثالث أدوار "شارلستون"

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى ثالث أدوار بطولة شارلستون الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها حولي 700 ألف دولار، عقب فوزها اليوم على الأمريكية كريستينا ماكيل.

واحتاجت النجمة الروسية الصاعدة (20 عاما) لساعتين و16 دقيقة للفوز على منافستها الأمريكية بمجموعتين لواحدة، بواقع (6-3، 3-6 و6-2).

وتلعب كاساتكينا المصنفة ثالثة في البطولة في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي تجمع في وقت لاحق الأمريكية كلير ليو والرومانية إيرينا بيغو.

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا الدور ذاته بفوزها على الأمريكية فارفارا ليبشينكو بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3).

وتقابل غارسيا في الدور الثالث الفائزة من لقاء السلوفينية بولونا هيركوغ والفرنسية آليز كورنيه.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض