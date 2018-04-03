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الروسية فيسنينا تبلغ ثاني أدوار شارلستون.. (فيديو)

الرياضة

الروسية فيسنينا تبلغ ثاني أدوار شارلستون.. (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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استهلت الروسية يلينا فيسنينا مشوارها في دورة شارلستون الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، بفوز صعب على صاحبة الأرض الأمريكية ماديسون برينجل.

وواجهت اللاعبة الروسية صعوبة كبيرة في تجاوز عقبة صاحبة الأرض، ماديسون برينجل، بتغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة.

وضربت يلينا فيسنينا موعدا في الدور الثاني مع الأمريكية الأخرى تايلور تاونسيند، التي أطاحت باللاعبة البريطانية هيذر واتسون، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي 

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