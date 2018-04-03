الروسية فيسنينا تبلغ ثاني أدوار شارلستون.. (فيديو)

استهلت الروسية يلينا فيسنينا مشوارها في دورة شارلستون الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، بفوز صعب على صاحبة الأرض الأمريكية ماديسون برينجل.

وواجهت اللاعبة الروسية صعوبة كبيرة في تجاوز عقبة صاحبة الأرض، ماديسون برينجل، بتغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة.

.@EVesnina001 defeats Brengle 6-3, 2-6, 6-2.⁰⁰



Will face Taylor Townsend in the second round of the @VolvoCarOpen. pic.twitter.com/xR7gi1sJwN — WTA (@WTA) April 3, 2018

وضربت يلينا فيسنينا موعدا في الدور الثاني مع الأمريكية الأخرى تايلور تاونسيند، التي أطاحت باللاعبة البريطانية هيذر واتسون، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي