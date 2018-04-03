فيديو.. الأهلي السعودي يهزم تركتور سازي الإيراني

ضمن الأهلي السعودي تأهله مبكرا، إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني (2-0)، اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الخامسة من البطولة.

ويدين الفريق السعودي بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه مهند عسيري، الذي أحرز الهدف الأول له، في الدقيقة الـ 49، ولزميله المهاجم المصري مؤمن زكريا، الذي أضاف الهدف الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على استاد "طحنون بن محمد" (القطارة)، في مدينة العين الإماراتية.

وحقق الأهلي، بذلك انتصاره الثالث مقابل تعادلين، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي برفقة وصيفه الجزيرة الإماراتي، الذي تغلب بدوره على مضيفه الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي