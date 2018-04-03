مونديال 2026.. آل الشيخ يلتقي برئيس الاتحاد الأمريكي ويشيد بالملف المشترك

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ اليوم، مع كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي ورئيس لجنة ترشيح الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026.

وأشاد آل الشيخ بقوة الملف المشترك الأمريكي الذي ينافس الملف العربي المغربي الاستضافة مونديال 2026.

ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بكورديرو على حسابه الرسمي في تويتر وعلق عليها: "سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا، وكندا، والمكسيك، ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026".

سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا وكندا والمكسيك

ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026م pic.twitter.com/GsFQSYrX4L — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 3 апреля 2018 г.

وكانت تغريدات آل الشيخ على تويتر قد أثارت جدلا مؤخرا بعدما انتقد الحياد الذي اتخذه المغرب من الأزمة الخليجية، وقال في تدوينة: "هناك من أخطأ البوصلة.. إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت.. دع الدويلة تنفعك...! رسالة من الخليج إلى المحيط".

هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك...! رساله من الخليج ل المحيط . — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 18 марта 2018 г.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية: "المملكة لم تتلق طلبا لدعم أحد الملفين المرشحين لاستضافة البطولة".

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا...🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا ...! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 18 марта 2018 г.

يذكر أن المغرب قدم ترشحه لاستضافة مونديال 2026، وينافس الملف الثلاثي المشترك (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) لتنظيم البطولة، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، في الثالث عشر من يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: تويتر