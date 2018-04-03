الفيفا قد يمنع إبراهيموفيتش من المشاركة في مونديال روسيا

أفاد موقع "Aftonbladet" بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد يمنع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

وذكر الموقع أن النجم السويدي الملقب بـ "السلطان" وقع اتفاقا بشأن التعاون مع أحد وكلاء المراهنات، بينما قواعد الفيفا تنص على حظر مشاركة أي شخص له علاقة بالمراهنات في بطولات كأس العالم.

وكان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد قد أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016، ولكنه قد يعدل عن قراره من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

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وانتقل إبراهيموفيتش (36 عاما) في مارس الماضي إلى نادي غالاكسي الأمريكي، وخطف الأضواء في أولى مبارياته، بتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز (4-3) على لوس أنجلوس ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

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تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال روسيا وضعت المنتخب السويدي في المجموعة السادسة إلى جانب حامل اللقب منتخب ألمانيا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر: RT

عمر بيكضاض