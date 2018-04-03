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أخبار سيئة لليفربول قبيل مواجهة السيتي في دوري الأبطال

الرياضة

أخبار سيئة لليفربول قبيل مواجهة السيتي في دوري الأبطال
Reuters Carl Recine
أخبار سيئة لليفربول قبيل مواجهة السيتي في دوري الأبطال
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أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب المدافع الكاميروني خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول (2-1) على كريستال بالاس في "البريمير ليغ" السبت الماضي.

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وقال ليفربول في بيان: "تمكن ماتيب من استكمال المباراة لنهايتها، لكن بعدها كشف الفحص الطبي أن اللاعب سيضطر للخضوع لعملية جراحية ستبعده على الأرجح عن بقية مباريات الفريق هذا الموسم".

وبذلك يتأكد رسميا غياب ماتيب عن مواجهة "الريدز" وضيفه مانشستر سيتي غدا، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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