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الشرطة السياحية تستعد لتأمين مونديال روسيا

03 أبريل 2018 | 13:57 GMT
الشرطة السياحية تستعد لتأمين مونديال روسيا
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Ramil Sitdikov / Sputnik

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن شرطة السياحة تستعد لتباشر عملها في المدن الروسية المستضيفة لمباريات مونديال 2018.

وقالت فولك إن وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف وقع مرسوما بشأن تشكيل عدد من الوحدات التابعة للقوات الروسية الخاصة، والتي ستقوم بدور شرطة السياحة في المدن المستضيفة لكأس العالم 2018.

ويتميز عناصر هذه الشرطة بالإضافة لقدراتهم وتدريباتهم الخاصة، بإتقان أكثر من لغة بينها الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والصينية.

وسيكون عناصر هذه الشرطة على استعداد لتلقي البلاغات وشكاوى السياح طيلة المونديال.

وتستضيف 11 مدينة روسية مباريات كأس العالم في الفترة من الـ14 من يونيو ولغاية الـ15 من يوليو المقبلين.

المصدر: سبوتنيك

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