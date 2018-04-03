بوعبيد بودن لـRT: المغرب قادر على تنظيم المونديال رغم كيد الفيفا

أخذ ملف ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 منحنى جديدا وخطيرا، وبات مهددا بالإقصاء المبكر بعد إدخال الفيفا مجموعة من التعديلات على نظام تنقيط ملفات البلدان المرشحة لاستضافة البطولة.

وقال الدولي المغربي السابق بوعبيد بودن تعليقا على التطورات الأخيرة التي شهدها ملف ترشيح المغرب في تصريح خاص لـRT: "المغرب قادر على نيل شرف تنظيم المونديال رغم كيد الفيفا، لأن تنظيم هذا العرس الكروي يلقى دعما لا مشروطا من الحكومة والشعب المغربي".

وأكد لاعب نادي لانس السابق أن رسالة الاحتجاج التي بعثها رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، إلى رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، كانت ردا في محله.

وأضاف: "يجب على المغرب الدفاع عن حقه بشتى الوسائل المتاحة خاصة في ظل مساندة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد للملف المغربي، إذ رفض بشدة نظام التنقيط الجديد الذي اعتمده الفيفا في اجتماعه الأخير في العاصمة الكولومبية بوغوتا".

وأوضح بودن الذي شارك مع المنتخب المغربي لكرة القدم في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أثينا عام 2004 أن "الملف المغربي الحالي أقوى من كل الملفات الأربعة التي تقدمت بها المملكة سابقا، لكن قوة وصلابة الملفات ربما لن تكون هي العامل الوحيد في الظفر بشرف تنظيم مونديال 2026".

وتابع: "هناك عوامل أخرى ستتدخل، لا سيما في ظل مماطلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضغط المسؤولين في الملف الأمريكي المشترك على الفيفا.. مع ذلك تبقى حظوظ المغرب وفيرة للفوز بتنظيم مونديال 2026 إذا وصل إلى مرحلة التصويت النهائي".

ودعا بودن المغاربة إلى التفاؤل قبل موعد اختيار مستضيف بطولة كأس العالم 2026.

إقرأ المزيد

وفي ختام تصريحاته تحدث بودن أيضا عن بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف وعن حظوظ المغرب في المونديال الروسي، وقال في هذا الصدد: "روسيا قادرة على تنظيم بطولة جيدة، ومباريات المونديال ستكون مشوقة جدا.. قرعة كأس العالم 2018 لم تكن رحيمة بالأسود بعدما وضعتهم في مجموعة صعبة جنبا إلى جنب مع منتخب إسبانيا بطل مونديال 2010، والبرتغال بطلة كأس أمم أوروبا 2016، إضافة إلى المنتخب الإيراني العنيد الذي يعتمد على دفاعه القوي والهجمات المرتدة والكرات الثابتة، ورغم ذلك فحظوظ المغرب تبقى قائمة للتأهل للدور المقبل".

وأشار بودن إلى أن الفوز على المنتخب الإيراني في المباراة الأولى، سيكون مفتاح تأهل المغرب للدور الثاني لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: RT

عمر بيكضاض