الروسية فيخليانتسيفا تودع دورة شارلستون مبكرا

ودعت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا مبكرا دورة شارلستون الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، إثر خسارتها اليوم في الدور الأول أمام الألمانية لورا سيغموند.

وخسرت اللاعبة الروسية المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و37 دقيقة بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (7-5 و6-2).

وضربت سيغموند موعدا في الدور المقبل مع المرشحة العاشرة للقب، اليابانية نعومي أوساكا التي تجاوزت عقبة الأمريكية جينفر برادي، بفوزها عليها بنتيجة (6-4 و6-4).

وخرجت من الدور الأول أيضا اللاعبة التونسية أنُس جابر عقب خسارتها أمام الأسترالية داريا غافريلوفا، المصنفة الـ24 عالميا بمجموعتين لواحدة (6-1، 4-6 و4-6).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض