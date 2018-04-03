ملعب فولغوغراد جاهز لاستضافة مباريات مونديال 2018

بات ملعب مدينة "فولغوغراد أرينا" جاهزا للاستخدام ولاستضافة مباريات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة الروسية.

وذكر المكتب الإعلامي أن المسؤولين على الملعب تلقوا الضوء الأخضر لاستخدامه اليوم.

من جهته قال وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، إن الملعب الذي بني على موقع الملعب القديم المملوك لنادي كرة القدم "روتور"، سينتقل إلى فريق مدينة فولغوغراد بعد إسدال الستار على مباريات مونديال روسيا.

وكان وفد من الفيفا واللجنة الروسية لمنظمة لمونديال 2018 قد زار الملعب، وأعرب عن رضاه التام على مرافقه.

وتقام أول مباراة تجربية على "فولغوغراد أرينا" في الـ21 من الشهر الجاري، وتجمع فريق "روتور" فولغوغراد بنادي لوتش إنيرغيا من مدينة فلاديفوستوك.

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يذكرن أن ملعب "فولغوغراد أرينا" الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، سيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018، وهي مواجهات تونس # إنجلترا (18 يونيو)، ونيجيريا # آيسلندا (22 يونيو)، والسعودية # مصر (25 يونيو)، واليابان # بولندا (28 يونيو).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض