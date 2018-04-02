السد القطري يعمق جراح الوصل الإماراتي بثنائية بغداد.. (فيديو)

عمق فريق السد القطري جراح ضيفه الوصل الإماراتي، بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق القطري بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الجزائري بغداد بونجاح، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (9 و53)، قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي كايو كانيدو هدف الفريق الإماراتي الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على استاد جاسم بن حمد، في قطر.

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وحقق السد بذلك انتصاره الرابع مقابل خسارة واحدة، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة (C)، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه بیرسبولیس الإيراني، ويليهما ناساف كارشي الأوزبكي، في المرتبة الثالثة، برصيد 7 نقاط.

في المقابل، مني الوصل بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع بالتالي في قاع الترتيب، من دون أي نقطة.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي