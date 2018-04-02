بالفيديو.. العين الإماراتي يقلب الطاولة على الهلال السعودي

نجح فريق العين الإماراتي في تحويل تأخره إلى فوز على ضيفه الهلال السعودي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وباغت المدافع السعودي محمد البريك أصحاب الأرض بهدف سريع سجله، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، من كرة ثابتة من مسافة بعيدة جدا.

وأهدر النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" ضربة جزاء في الدقيقة 26، ليترك بذلك مهمة القيام بها لزميله المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، الذي ترجم ضربتي جزاء إلى هدفين للفريق الإماراتي، في الدقيقتين (40 و47) من زمن اللقاء.

استقلال طهران يكرم ضيفه الريان القطري بثنائية

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D) أيضا، تغلب فريق استقلال طهران الإيراني على ضيفه الريان القطري بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جر بينهما اليوم أيضا، على استاد آزادي، في العاصمة طهران.

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وسجل هدفي الفريق الإيراني كل من، لاعب خط الوسط الأوزبكستاني سرفير جيباروف، والمدافع الإيراني فوريا غفوري، في الدقيقتين الـ (4، 58 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ويتقاسم استقلال طهران والعين صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط لكل منهما، بينما توقف رصيد الريان عند 6 نقاط، ويشغل المرتبة الثالثة، ويتذيل الهلال القائمة برصيد نقطتين فقط.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي