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وفاة لاعب في الدوري الفرنسي أثناء الإحماء

الرياضة

وفاة لاعب في الدوري الفرنسي أثناء الإحماء
Reuters Ricardo Moraes
صورة من الأرشيف
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أعلن نادي "إف سي كورباس" الذي ينشط في دوري الهواة الفرنسي لكرة القدم وفاة لاعبه تيبو دوراند بسكتة قلبية، قبيل مواجهة "سود أزيرغ" أمس الأحد.

وكان  اللاعب البالع من العمر 32 عاما يقوم بعملية الإحماء على ملعب الفريق المنافس عندما انهار وتوفي بشكل مفاجئ.

وقد تقرر تأجيل المباراة، وعبر فريق كورباس عن صدمته البالغة بهذا الحدث، ونعى لاعبه المتوفى في بيان على حسابه في موقع فيسبوك.

وبوفاة دوراند تدخل كرة القدم في حداد مرة أخرى، بعد أسابيع قليلة من وفاة الإيطالي دافيدي أستوري (31 عاما) نجم نادي فيورنتينا بشكل مفاجئ، وكذلك الفرنسي الشاب توماس رودريغيز (18 عاما).

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المصدر: وكالات

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