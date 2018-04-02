شاهد.. بغداد يضع السد القطري أمام الوصل الإماراتي
AFP KARIM JAAFAR
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أحرز الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، هدف التقدم لفريقه في مرمى ضيفه الوصل الإماراتي، في اللقاء بينهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل بغداد بونجاح هدف السبق للفريق القطري مبكرا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، على استاد جاسم بن حمد، بتسديدة في الزاوية اليسرى، من خارج منطقة الجزاء.
فيديو : هدف التقدم #السد 1-0 #الوصل الاماراتي في الدقيقة 9 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/lqImCXdWnM— قناة الكأس (@alkasschannel) April 2, 2018
المصدر: "twitter/alkasschannel"
نايف الكوردي
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