شاهد.. بغداد يضع السد القطري أمام الوصل الإماراتي

أحرز الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، هدف التقدم لفريقه في مرمى ضيفه الوصل الإماراتي، في اللقاء بينهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل بغداد بونجاح هدف السبق للفريق القطري مبكرا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، على استاد جاسم بن حمد، بتسديدة في الزاوية اليسرى، من خارج منطقة الجزاء.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي