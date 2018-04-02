موقعة أندلسية- بافارية ساخنة في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" غدا موقعة نارية تجمع نادي إشبيلية الإسباني بضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتعين على النادي الأندلسي الفوز على ضيفه البافاري في أول لقاء أوربي يجمعهما، من أجل تسهيل مهمته في موقعة الإياب المقررة بعد أسبوع على ملعب "أليانز أرينا".

ويدخل إشبيلية الذي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1958 المباراة بمعنويات عالية بعد تعادله مع متصدر الدوري الإسباني في مباراة مثيرة (2-2) السبت الماضي، لحساب الأسبوع الـ30 من الليغا.

أما البايرن الذي استعاد بريقه وعافيته مع مدربه الجديد القديم يوب هاينكس، فيتطلع لتجاوز عقبة إشبيلية في طريقه لتكرار إنجاز عام 2013 الذي توج فيه الفريق مع هاينكس نفسه بالثلاثية.

وحقق البايرن نتائج مبهرة في الفترة الأخيرة، كانت آخرها اكتساحه لأحد أقوى الأندية الألمانية بوروسيا دورتموند بسداسية نظيفة في المرحلة الـ28 من الدوري المحلي، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة البوندسليغا، بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه قبل 6 مراحل من نهاية الدوري، كما حجز البايرن بطاقة العبور إلى نصف نهائي الكأس المحلية، ويواجه باير ليفركوزن في الـ17 من الشهر الجاري.

وتقام غدا مباراة أخرى في إطار ربع نهائي دوري الأبطال وتجمع حامل اللقب في النسختين الأخيرتين ريال مدريد بوصيفه في النسخة الماضية ومضيفه يوفنتوس.

المصدر:RT+ وكالات

عمر بيكضاض