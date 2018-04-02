إلغاء نزال نورماغوميدوف وفيرغيسون للمرة الرابعة

ألغي النزال الذي كان مقررا الأحد المقبل بين الروسي حبيب نورماغوميدوف والأمريكي طوني فيرغيسون للمرة الرابعة وفق ما أعلنه دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC).

وقال وايت في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام: "طوني تعرض للإصابة في ركبته لكن هناك أخبارا جيدة.. سينازل حبيب منافسه ماكس هولوي الأحد المقبل، للظفر بلقب بطل الوزن الخفيف".

وأشار وايت إلى أن البطل الحالي الإيرلندي كونور ماكغريغور سيفقد لقبه في الوزن الخفيف لأنه لم يدافع عنه لفترة طويلة.

ونشر فيرغيسون في وقت لاحق تغريدة على موقعة الرسمي في تويتر، التمس فيها العذر من منافسه الروسي والمشجعين بسبب إلغاء النزال.

وكان النزال بين نورماغوميدوف وفيرغيسون قد ألغي في 3 مناسبات سابقة، ولم يتمكن البطلان من خوض المواجهة في 2015 و2016 بسب الإصابات، فيما ألغيت مواجهتهما في 2017 بعدما تعرض نورماغوميدوف لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن نورماغوميدوف صاحب الـ29 عاما يمتلك في رصيده 25 فوزا ولم يتعرض لأي خسارة، بينما حقق فيرغيسون صاحب الـ34 عاما 23 فوزا ومني بثلاث هزائم.

أما هولوي ذو الـ26 عاما، فقد خاض 22 نزالا في مسيرته الاحترافية، فاز في 19 وخسر في ثلاثة منها.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض