جماهير سلتيك ترفع 16 علما تضامنا مع الضحايا الفلسطينيين

رفعت جماهير سلتيك أعلاما فلسطينية خلال مباراة الفريق أمام روس كاونتي في الأسبوع الـ32 من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم تعبيرا عن التضامن مع 16 فلسطينيا قتلوا الجمعة الماضي.

ورفع الـ"غرين بريغاد" أو "الكتيبة الخضراء" 16 علما فلسطينيا ترمز إلى عدد المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء مشاركتهم في مظاهرات يوم الأرض السلمية بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

واعتادت جماهير نادي سلتيك على دعم الفلسطينيين، وتعرض فريقهم في الموسم الماضي لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، حينما تحولت مدرجات ملعب "سلتيك بارك" إلى لوحة مفتوحة ترسم علم فلسطين، خلال اللقاء الذي جمع بطل اسكتلندا بضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة سلتيك وضيفه روس كاونتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل سلتيك التغريد منفردا في صدارة الدوري الاسكتلندي برصيد 71 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه غلاسكو رينجرز الوصيف.

المصدر: وكالات