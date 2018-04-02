زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس

أعلن المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان قائمة النادي الملكي لمواجهة يوفنتوس الإيطالي غدا في تورينو، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وجاءت قائمة الريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كاسيا، ولوكا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، فاييخو، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.

📝 ¡Estos son los 24 convocados para el partido de ida de cuartos de final de Champions contra la @juventusfces!#APorLa13 | #HalaMadridpic.twitter.com/1qeqtYXaWp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 2 апреля 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة دوري الأبطال التي يحمل الريال لقبها في النسختين الأخيرتين، هي المسابقة الوحيدة التي ما زال النادي الملكي يحافظ على حظوظه كاملة للفوز بها، بعدما ودع منافسات كأس ملك إسبانيا، كما أن فرصه في التتويج بالدوري الإسباني ضئيلة جدا، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويبتعد عن المتصدر برشلونة بفارق 13 نقطة.

المصدر:@realmadrid

عمر بيكضاض