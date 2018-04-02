أفضل هداف في تاريخ آيسلند يعلق على مقاطعة بلاده مونديال روسيا

علق الهداف التاريخي لمنتخب آيسلندا واللاعب السابق لناديي برشلونة وتشيلسي إيدور غوديونسون على مقاطعة بلاده الدبلوماسية لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وقال غوديونسون لمراسل شبكة "RT": يجب ألا ننسى أن هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى الاتحاد والاستمتاع بأفضل كرة قدم على ملاعب ممتازة. يجب أن نترك جانبا جميع الجوانب السلبية ونشارك فقط في البطولة.. أنا لست سياسيا، ومن الصعب علي التعليق على أي شيء، كثيرون مثلي ما زالوا يريدون السفر إلى روسيا".

وأضاف المهاجم الآيسلندي "يجب أن تكون كأس العالم في روسيا تجربة ممتعة للجميع! يجب على المشجعين أن يحضروا المباريات في مدرجات الملاعب، ويفكروا فقط في كيفية دعم منتخباتهم الوطنية، وقضاء وقت ممتع مع أسرهم وأصدقائهم. سيكون مونديال 2018 مهرجانا يلتقي فيه الآيسلنديون والمنتخبات الإفريقية والعديد من الفرق الأخرى، وهذا ليس جوهر كرة القدم فحسب بل الرياضة كلها".

وأعلنت حكومة دولة آيسلندا الاثنين الماضي مقاطعتها مونديال روسيا على المستوى السياسي والدبلوماسي تضامنا مع بريطانيا التي قررت عدم إرسال مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي على خلفية قضية تسميم العميل سيرغى سكريبال.

المصدر:RT

عمر بيكضاض