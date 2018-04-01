ليون يواصل صحوته في "الليغ1" ويضغط على مرسيليا

استمرت صحوة ليون الرابع وحقق فوزه الثالث تواليا بعد ثلاثة تعادلات، على حساب مضيفه تولوز الذي يصارع للهروب من شبح الهبوط، 2-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ31 من الدوري الفرنسي.

أحرز ثنائية ليون الهولندي ممفيس ديباي في (د.23 و43).

ورفع ليون رصيده إلى 60 نقطة وأعاد الفارق بينه وبين مرسيليا الثالث إلى نقطتين، في حين وقف رصيد تولوز السابع عشر عند 30 نقطة.

وخرج ليون من جميع البطولات ولم يبق له سوى المقعد الثالث المؤهل لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب