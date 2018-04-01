أتلتيكو مدريد يعزز وصافة "الليغا" بفوز صعب على لاكورونيا

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه قبل دربي العاصمة ضد جاره ريال مدريد، الأحد المقبل، عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 1-0، في المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى أتلتيكو مدريد الأمرين قبا التغلب على ديبورتيفو لا كورونيا واحتاج إلى ركلة جزاء لحسم النتيجة نفذها بنجاح الفرنسي كيفن غاميرو في (د.34).

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني وأعاد الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين ريال مدريد الفائز على مضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة السبت، وبفارق 5 نقاط أمام فالنسيا الذي أعاد بدوره الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين النادي الملكي.

واستغل أتلتيكو مدريد جيدا تعثر برشلونة المتصدر أمام مضيفه إشبيلية 2-2 السبت، وقلص الفارق إلى 9 نقاط قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب