تسيسكا موسكو يعود من روستوف بالنقاط الثلاث (فيديو)

تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه روستوف 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي تسيسكا كل من غيورغي شينيكوف والسويدي بونتوس ويرنبلوم في الدقيقتين 44 و75 على الترتيب، بينما سجل الآيسلندي سفيرير إنغاسون هدف روستوف في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد روستوف عند 27 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، فاز كراسنودار على ضيفه أنجي 1-0، وزينيت سان بطرسبورغ على مضيفه أوفا 2-1.

المصدر: RT

أليكسي اسبر