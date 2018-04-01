فالنسيا يتغلب على ليغانيس ويواصل الضغط على قطبي مدريد

واصل فالنسيا الضغط على قطبي العاصمة، أتلتيكو الثاني، وريال مدريد الثالث، بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس بهدف نظيف في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويدين فالنسيا بالفوز للاعبه رودريغو مورينو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 62 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم.

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وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الميرينغي ونقطتين عن أتلتيكو الذي يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا لاحقا.

في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي مباراة ثانية، تعادل إسبانيول مع ديبورتيفو ألافيس من دون أهداف.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر