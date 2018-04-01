بالفيديو.. إصابة خطيرة للاعب في الـNBA تفقده الإحساس برجليه

أصيب باتريك مكاو لاعب غولدن ستيت واريورز بعد سقوطه على ظهره بسبب تدخل من جانب فينس كارتر لاعب سكرامنتو كينغز خلال مباراة الفريقين ضمن دوري الـNBA الليلة الماضية.

وحصلت الحادثة في الثواني الأخيرة من زمن الربع الثالث من المباراة، عندما ارتقى مكاو وسدد الكرة باتجاه سلة الخصم، ولكن دفعة خفيفة من كارتر لاعب سكرامنتو أدت لاختلال توازنه وسقط بقوة على ظهره، وعلى الفور بدأت علامات الألم على اللاعب.

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وغادر باتريك ملعب المباراة على نقالة، ونقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية شاملة للوقوف على مدى خطورة إصابته.

وذكر كارتر، أنه عند اقترابه من باتريك للاطمئنان عليه، سمعه يقول للمسعفين إنه لا يشعر برجليه على الإطلاق، ولكن التقارير الطبية أكدت أن حالة اللاعب بدأت بالتحسن وبدأ يسترجع الإحساس في رجليه.

يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة غولدن ستيت بـ 112 نقطة مقابل 96 لسكرامنتو.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر