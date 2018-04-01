جانجون يحقق فوزا ثمينا على حساب بوردو في "الليغ1"

حقق جانجون فوزا ثمينا على ضيفه بوردو 2-1، اليوم الأحد، على ملعب "رودورو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين بعد بداية الشوط الثاني من توقيع كليمون جارنييه في (.55) ومصطفى ديالو في (د.59) قبل أن يقلص البرازيلي مالكوم الفارق للضيوف في (د.80).

وبذلك، ارتقى جانجون للمرتبة العاشرة بعدما رفع رصيده لـ38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوردو الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير