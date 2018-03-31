مانشستر سيتي على أعتاب التتويج بتخطي إيفرتون

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه إيفرتون 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز ليروي ساني في (د.4)، وغابرييل جيسوس في (د.12)، ورحيم ستيرلينغ في (د.37) أهداف مانشستر سيتي، فيما سجل يانيك بولاسي هدف إيفرتون الوحيد، في (د.63).

وسيحسم سيتي اللقب بأفضل طريقة الأسبوع المقبل على أرضه أمام جاره اللدود وملاحقه الأساسي مانشستر يونايتد، لأن فوزه على الأخير سيوسع الفارق إلى 19 نقطة مع بقاء 6 مباريات لكل منهما (يملك كل منهما مباراة مؤجلة)، ما سيجعل الاحتفال بالتتويج مضاعفا عند جماهير الـ"سيتيزنس" في معقلهم ملعب الاتحاد.

وقبل التفكير بالدربي ضد يونايتد الذي خسر ذهابا على أرضه 1-2، على غوارديولا ورجاله التركيز على ما ينتظرهم الأربعاء ضد خصمهم المحلي ليفربول الذي يتواجهون معه في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (الذهاب على ملعب ليفربول والإياب بعدها بسبعة أيام).

المصدر: وكالات

فادي سيمير