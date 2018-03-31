يوفنتوس يحسم موقعة ميلان ويبتعد بالصدارة

استغل يوفنتوس تعادل مطارده نابولي على أكمل وجه فتخطى غريمه ميلان 3-1 وابتعد 4 نقاط في صدارة المسابقة المحلية التي بلغت مرحلتها الثلاثين.

افتتح المضيف يوفنتوس التسجيل باكرا عبر الأرجنتيني باولو ديبالا في (د.8)، وعادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي برأسية إثر ركنية من التركي جالهان أوغلو في (د.28)، إلا أن فريق "السيدة العجوز" تمكن من تسجيل هدفين عبر الكولومبي خوان كوادرادو في (د.79) وسامي خضيرة في (د.86).

ورفع يوفنتوس الذي أهدر نقطتين في المرحلة السابقة بتعادله السلبي مع المتواضع سبال، رصيده إلى 78 نقطة قبل 8 مراحل على ختام الدوري، مقابل 74 لنابولي الذي عاد بتعادل مخيب مع ساسوولو 1-1.

ويتحضر يوفنتوس، الباحث عن لقبه السابع تواليا، لاستقبال العملاق الإسباني ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، في مواجهة ثأرية لفريق أليغري الذي خسر نهائي الموسم الماضي بنتيجة قاسية أمام النادي الملكي 1-4.

المصدر: أ ف ب