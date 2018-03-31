بايرن ميونيخ يعاقب دورتموند في "البوندسليغا"

اكتسح بايرن ميونيخ غريمه بوروسيا دورتموند 6-0، السبت، بثلاثية لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكن تتويجه تأجل بعد فوز شالكه السبت، في المرحلة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تناوب على سداسية النادي البافاري كل من روبيرت ليفاندوفسكي "هاتريك" في (د.5 و44 و88) وخاميس رودريغيز في (د.14)، وتوماس مولر في (د.23)، وفرانك ريبيري في (د.45+1).

وبهذا الفوز الساحق، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 69 نقطة في صدارة البوندسليغا، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثالث.

وكان شالكه أجل مؤقتا تتويج بايرن بلقب سادس على التوالي بعد فوزه على ضيفه فرايبورغ 2-0، محققا فوزه السادس على التوالي وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير