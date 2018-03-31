قبيل لقائه يوفنتوس.. الريال يتحضر بأفضل طريقة

تحضر ريال مدريد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل قاريا ومحليا وذلك بفوزه على مضيفه المتواضع لاس بالماس 3-0 في المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني بغياب نجمه كريستيانو رونالدو.

سجل أهداف ريال مدريد، نجمه الويلزي جاريث بيل "ثنائية" في (د.26 و39) وكريم بنزيما في (د.51).

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 21 بالمركز الثامن عشر.

وحقق فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزه الرابع تواليا في الدوري قبل رحلته إلى تورينو، الثلاثاء، حيث يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة تشكل إعادة لنهائي العام الماضي حين توج النادي الملكي بلقبه الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بفوزه 4-1.

كما تنتظر ريال مواجهة صعبة جدا الأحد، على أرضه ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي يتقدم حاليا على فريق زيدان بفارق نقطة في المركز الثاني قبل مباراته الأحد مع ديبورتيفو لا كورونيا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير