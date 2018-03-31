إيكاردي يقود إنتر للفوز على فيرونا في "الكالتشيو"

واصل إيكاردي هز الشباك وقاد فريقه إنتر ميلان للفوز على هيلاس فيرونا 3-0، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز إيكاردي هدفين في (د.1 و48)، بينما تكفل الكرواتي بيرزيتش بالهدف الثالث في (د.13).

وأصبح إيكاردي ثالث لاعب في تاريخ إنتر يسجل 24 هدفا في موسمين على التوالي مع "نيراتسوري"، بعد المجري ستيفان نايرز (موسما 1950 و1951) وجوزيبي مياتسا (موسما 1930 و1931).

وبهذه النتيجة أصبح رصيد إنتر 58 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن لاتسيو الخامس الذي انتصر بنتيجة عريضة على بينيفنتو 6-2.

وفي باقي مباريات اليوم، أبقى أتالانتا السابع على آماله الأوروبية بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-0.

وبقي فيورنتينا التاسع في منتصف اللائحة بفوزه الرابع تواليا على حساب كروتوني الثامن عشر 2-0.

واستعاد تورينو نكهة الانتصارات بتغلبه على مضيفه كالياري 4-0، وتعادل جنوى مع سبال 1-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير