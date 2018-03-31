مانشستر يونايتد يهزم سوانزي ويستعيد وصافة "البريميرليغ"

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على سوانزي سيتي بنتيجة 2-0، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ضرب فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باكرا بافتتاحه التسجيل منذ (د.5) عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدفه الخامس عشر في الدوري الممتاز هذا الموسم، وأصبح أول بلجيكي يصل إلى المئة هدف في الـ"بريميير ليغ".

وسرعان ما أضاف يونايتد، هدفه الثاني عبر سانشيز الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة فابيانسكي بعد تمريرة بين ساقي المدافع من جيسي لينغارد في (د.20)، مسجلا هدفه الثاني فقط في الدوري بقميص يونايتد منذ انتقاله إليه من الغريم اللندني أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وبذلك، استعاد مانشستر يونايتد الوصافة من ليفربول، ورفع رصيده إلى 68 نقطة، بينما تجمد رصيد سوانزي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتحضر يونايتد الذي خاض مباراة أقل من ليفربول وتأجلت مباراته في المرحلة السابقة أمام وست هام بسبب انشغاله بربع نهائي الكأس (تأهل إلى نصف النهائي)، بأفضل طريقة لمواجهة الدربي المنتظر السبت المقبل على ملعب جاره اللدود سيتي الذي سيحسم اللقب في حال فوزه على اليونايتد وبمباراة السبت الموالي أمام مضيفه إيفرتون.

وفي باقي المباريات، أبقى ليستر سيتي على آماله الضئيلة بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه الصعب على مضيفه برايتون بهدفين متأخرين سجلهما الإسباني فيسنتي دي لا فوينتي في (د.83) وجايمي فاردي في (د.90+6)، في مباراة أضاع خلالها صاحب الأرض ركلة جزاء نفذها غلين موراي وصدها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في (د.77)، وأنهاها الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد النيجيري ويلفريد نديدي في (د.87).

وفاز نيوكاسل على هادرسفيلد بهدف الإسباني ايوزي بيريز (80).

وحقق وست هام فوزا مصيريا (3-0) على حساب ساوثمبتون، وواصل بيرنلي موسمه المميز وعمق جراح مضيفه وست بروميتش متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-1، فيما خطف بورنموث نقطة تعادل قاتل أمام مضيفه واتفورد (2-2).

المصدر: وكالات

فادي سيمير