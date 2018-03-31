شالكه يتغلب على فرايبورغ ويعزز وصافته للبوندسليغا

تغلب شالكه على ضيفه فرايبورغ بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي أصحاب الأرض كل من الإيطالي دانييل كاليوري من ضربة جزاء والنمساوي غويدو برغشتالر في الدقيقتين 63 و73 على التوالي.

ولعب فرايبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 نتيجة لطرد لاعبه نيلز بيترسن بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني مقلصا فارق النقاط مع صاحب الصدارة بايرن ميونيخ إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الـ14 على ترتيب جدول الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، اكتسح هوفنهايم ضيفه كولن بسداسية نظيفة، وتغلب لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3-2، فيما تعادل بايرليفركوزن وأوغسبورغ 0-0 وشتوتغارت مع هامبورغ 1-1.

المصدر: RT

أليكسي اسبر