تركيا تقدم طلبا رسميا لاستضافة الأولمبياد الشتوي 2026

أعلنت اللجنة الأولمبية التركية أنها تقدمته تقدمت بشكل رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة الأولمبياد الشتوي لعام 2026، بحسب النائب في البرلمان التركي، مصطفى إليجالي.

وقال إليجالي، نائب حزب "العدالة والتنمية"، عن ولاية "أرضروم" أن الولاية تقدمت رسميا في 21 مارس إلى اللجنة الأولمبية الدولية، بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وأشار إليجالي إلى أن أرضروم لديها الإمكانات والمنشآت التي تؤهلها لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، خاصة أنها استضافت دورة الألعاب الشتوية للجامعات عام 2009.

وحددت الأولمبية الدولية 31 مارس الحالي موعدا نهائيا للترشيحات، على أن يتم في الخريف المقبل اختيار المدن التي سيسمح لها بعرض ملف كامل، واختيار المدينة المضيفة في سبتمبر 2019 في ميلانو.

وحتى الآن، أعربت سيون (سويسرا) وكالغاري (كندا) وستوكهولم (السويد) وسابورو (اليابان) وشلادمينغ/غراتس (النمسا) ميلانو وتورينو (إيطاليا) عن اهتمامها بالاستضافة.

وتحسم اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة بحق الاستضافة خلال اجتماع الجمعية العمومية لها في سبتمبر/أيلول 2019.

وتقام دورة الألعاب الشتوية القادمة عام 2022 في العاصمة الصينية بكين.

المصدر: وكالات

فادي سيمير