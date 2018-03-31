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روما يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا في "الكالتشيو"

الرياضة

روما يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا في
twitter@ASRomaEN
روما يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
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سقط فريق روما في فخ التعادل أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 1-1، اليوم السبت، في انطلاقة الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز هدف بولونيا التشيلي إريك بولجار في (د.18)، بينما أدرك البوسني إدين دجيكو التعادل لروما في (د.76).

ويأتي تعادل روما قبل أن يحل ضيفا على برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفع الذئاب رصيدهم إلى 60 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق 13 نقطة خلف نابولي الوصيف و15 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، أما بولونيا فيأتي في المركز الـ11 بـ35 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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