هدف صلاح يمنح ليفربول الفوز على كريستال بالاس

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بصعوبة على مضيفه كريستال بالاس 2-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس أولا عبر لوكا ميليفوييفيتش في (د.13)، وعادل ليفربول عبر ساديو ماني في (د.49)، ووقع صلاح على هدف الفوز في (د.84).

وعادل صلاح الرقم القياسي لأفضل هداف إفريقي في الدوري الممتاز خلال موسم واحد، والمسجل باسم مهاجم تشيلسي السابق العاجي ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010)، ورقم الهولندي روبن فان بيرسي (موسم 2012-2013) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008) بإيجاد طريقه إلى الشباك في 21 مباراة في الدوري.

وبهذا الفوز، أصبح ليفربول في المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد (66 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه سوانزي سيتي... وتحضر بأفضل طريقة للمواجهة المرتقبة الأربعاء على ملعبه ضد مواطنه مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، بقي رصيد كريستال بالاس عند النقطة 30 في المركز السادس عشر الذي من الممكن أن يخسره بعد انتهاء الجولة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير