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إبراهيموفيتش: أنا وحدي صاحب قرار المشاركة في مونديال روسيا

31 مارس 2018 | 12:23 GMT
إبراهيموفيتش: أنا وحدي صاحب قرار المشاركة في مونديال روسيا
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LAGalaxy/twitter

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه هو وحده صاحب قرار عودته من عدمها إلى منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وفي مؤتمره الصحفي الأول بعد انضمامه إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يحسم إبراهيموفيتش الجدل حول احتمال عودته للمنتخب، إلا أنه بدا حادا كالعادة في تعليقاته.

وقال ردا على سؤال عن مشاركته في المونديال: "دعوني بادئ الأمر أستمتع بالأمور هنا، لأن تركيزي هو على غالاكسي، وكأس العالم مسألة أخرى".

وأضاف: "قلت ذلك سابقا، ولا داعي لأن يتصل أحد بأحد. إذا أردت، سأكون في كأس العالم مهما قالوا".

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وتابع: "عندما وصلت إلى إنجلترا قال الجميع إنني عجوز، فيما الأمر لا يتعلق بالإحصاءات. أنا أعرف ما سأقوم به، وهو الفوز"، مؤكدا أنه ينتظر بفارغ الصبر "العودة إلى أرض الملعب، واستعادة الإيقاع والمنافسة"، لأن "الأسد جائع" حسب تعبيره، في إشارة لتعطشه لتسجيل الأهداف.

وبدا تصريح إبراهيموفيتش بمثابة رد على تصريحات أدلى بها في مارس الحالي مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، ودعاه فيها إلى الاتصال به لبحث مسألة عودته إلى التشكيلة السويدية.

ويعد إبراهيموفيتش أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، مع 62 هدفا خلال 116 مباراة دولية، وشارك في مناسبتين مع المنتخب السويدي في كأس العالم 2002 و2006.

وكان النجم المخضرم البالغ من العمر 36 عاما، قد اعتزل اللعب دوليا بعد بطولة أمم أوروبا 2016، إلا أن الأسئلة عن احتمال عودته بدأت تطرح منذ تأهل منتخب بلاده إلى المونديال الروسي الذي سيقام بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين، بعد التفوق على إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل للنهائيات.

يذكر أن نادي لوس أنجلوس غالاكسي، كان قد قدّم رسميا نجمه الجديد لوسائل الإعلام أمس الجمعة.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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