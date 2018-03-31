الزعيم الكوري الشمالي يتلقى ثناء من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أمس الجمعة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة بيونغ يانغ.

وأثنى باخ خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة على مساهمة الزعيم الكوري الشمالي في نجاح النسخة الـ23 من الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية من 9 ولغاية 25 فبراير الماضي.

IOC President holds fruitful talks in Pyongyang with Supreme Leader Kim Jong-un – DPRK commits to participation in future Olympic Gameshttps://t.co/hnXCuCNc8i — IOC MEDIA (@iocmedia) March 31, 2018

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وشاركت كوريا الشمالية بالأولمبياد الشتوي الأخير، وسار رياضيون من الكوريتين تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية في حفل الافتتاح.

ونادرا ما يتلقى الزعيم الكوري الشمالي الثناء نظرا للانتقادات الدائمة الموجهة له بتمسكه ببرنامج بيونغ يانغ النووي.

وأعلن كيم خلال اللقاء أنه يدعم مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد طوكيو الصيفية في العام 2020 وأولمبياد بكين الشتوية في العام 2022.

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وسبق أن أشاد باخ في أكثر من مناسبة بالقرارات التي اتخذتها الكوريتان لتكون بمثابة رسالة قوية من أجل السلام، مؤكدا بأنها تمثل قيم ومبادئ الأولمبياد بما فيها الصداقة والاحترام.

ومن المنتظر أن تركز مباحثات باخ في كوريا الشمالية حول كيفية زيادة مشاركاتها في الفعاليات الرياضية الدولية وزيادة التعاون بين الجانبين.

يشار إلى أن باخ وصل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي وينتظر أن يغادرها اليوم السبت.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء+لينتا رو

أليكسي اسبر