زفيريف يضرب موعدا مع إيسنر في نهائي بطولة ميامي

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين نظيفتين، ليضرب موعدا مع الأمريكي جون إيسنر في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وتمكن الألماني الشاب ذو الـ20 ربيعا من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و28 دقيقة، ليقترب من تحقيق لقبه السابع خلال مسيرته الاحترافية والثالث في بطولات الماسترز.

Final stage = set 🙌



Zverev defeats Carreno Busta 7-6(4), 6-2 to book a spot in his first @MiamiOpen final🌴 pic.twitter.com/2Wvfp2Lh4c — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 31, 2018

وسيواجه زفيريف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 9 ملايين دولار، صاحب الأرض الأمريكي جون إيسنر الذي أوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو التي وصلت لـ15، بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و7-6.

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وسبق لزفيريف وإيسنر وأن التقيا في ثلاث مناسبات حسمها الألماني جميعها لصالحه.

المصدر: AFP

أليكسي اسبر