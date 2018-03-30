الفيصلي يقصي أهلي جدة ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

تأهل فريق الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه 1-0 على ضيفه أهلي جدة في مباراة الدور نصف النهائي، اليوم الجمعة.

وشهدت المباراة استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية، ليتأكد الحكم الهولندي داني ماكيلي من تجاوز تسديدة البرازيلي زي إدواردو المباشرة من داخل منطقة الجزاء خط مرمى الأهلي في (د.77)، ليحسم الجدل ويحتسب الهدف.

وسيلتقي الفيصلي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى، والتي ستجمع الباطن بالاتحاد، يوم الأحد.

المصدر: وكالات

فادي سيمير