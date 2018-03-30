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الاتحاد الروسي لكرة القدم يذكِّر اللاعبين بمعايير تجنب المنشطات

30 مارس 2018 | 15:48 GMT
الاتحاد الروسي لكرة القدم يذكِّر اللاعبين بمعايير تجنب المنشطات
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Станислав Красильников/ТАСС

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة نظافة كرة القدم الروسية من المنشطات، وشدد من خلال العديد من التغريدات عبر تويتر على الالتزام بعدة معايير لعدم الوقوع في فخ المنشطات.

ومن هذه المعايير تجنب احتساء أنواع غير تقليدية من الشاي، وتجنب تناول لحوم مصدرها أمريكا اللاتينية والصين، والابتعاد عن النرجيلة والمخدرات لتجنب أي حالة لتعاطي المنشطات بالخطأ خلال مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا الصيف القادم.

وشدد الاتحاد الروسي لكرة القدم على الحفاظ على نظافة كرة القدم الروسية، والتي خلت من أي حالة تعاطي منشطات في الأعوام الأربعة الأخيرة.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: official_rfs

أليكسي اسبر

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