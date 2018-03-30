الاتحاد الروسي لكرة القدم يذكِّر اللاعبين بمعايير تجنب المنشطات

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة نظافة كرة القدم الروسية من المنشطات، وشدد من خلال العديد من التغريدات عبر تويتر على الالتزام بعدة معايير لعدم الوقوع في فخ المنشطات.

ومن هذه المعايير تجنب احتساء أنواع غير تقليدية من الشاي، وتجنب تناول لحوم مصدرها أمريكا اللاتينية والصين، والابتعاد عن النرجيلة والمخدرات لتجنب أي حالة لتعاطي المنشطات بالخطأ خلال مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا الصيف القادم.

Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!

Памятка: — РФС (@official_rfs) March 30, 2018

وشدد الاتحاد الروسي لكرة القدم على الحفاظ على نظافة كرة القدم الروسية، والتي خلت من أي حالة تعاطي منشطات في الأعوام الأربعة الأخيرة.

— смотреть сертификаты на все мясо, привезённое из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства; — РФС (@official_rfs) March 30, 2018

إقرأ المزيد

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: official_rfs

أليكسي اسبر