منتخب روسيا للركبي يحطم مضيفه الألماني بعد خطأ بعزف النشيد الوطني

اكتسح المنتخب الروسي للركبي نظيره الألماني بنتيجة 57-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة أوروبا للركبي التي استضافتها مدينة كولن الألمانية.

وقبل بداية المباراة وعند عزف النشيد الوطني الروسي تفاجأ اللاعبون الروس بسماعهم النشيد السوفيتي القديم المطابق باللحن والمختلف بالكلمات عن النشيد الروسي.

واللافت بالأمر، أنه رغم الخطأ قام اللاعبون الروس بإنشاد الكلمات القديمة التي تعود للحقبة السوفيتية بصوت عال حتى النهاية.

وبعد هذا الخطأ من قبل المنظمين الألمان، دخل الدب الروسي أرضية الملعب وحطم الماكينة الألمانية بنتيجة تاريخية 57-3.

يذكر أن المنتخب الروسي جاء في المركز الرابع في البطولة التي توّج بلقبها المنتخب الجورجي الذي فاز بجميع مبارياته ولم يهدر أي نقطة.

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المصدر: pravda.ru

أليكسي اسبر





