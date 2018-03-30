أولمبياد 2026.. إيطاليا تقترح ترشيحا مشتركا لميلانو- تورينو

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية، أنها بعثت رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية لإبلاغها نيتها اقتراح ترشيح مشترك بين ميلانو وتورينو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.

وكتبت الأولمبية الإيطالية في بيان، اليوم الخميس، أنها "أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية رغبتها في مواصلة مرحلة الحوار التي بدأت في الأشهر الأخيرة حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026".

وجاء في البيان: "بهدف احترام المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية، وبعد العديد من الاجتماعات والمناقشات مع المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية، أعربت اللجنة الأولمبية الإيطالية عن نواياها من خلال رسالة تم الإبلاغ فيها عن ترشيح مدينتي ميلانو وتورينو".

وحددت الأولمبية الدولية 31 مارس الحالي موعدا نهائيا للترشيحات، على أن يتم في الخريف المقبل اختيار المدن التي سيسمح لها بعرض ملف كامل، واختيار المدينة المضيفة في سبتمبر 2019 في ميلانو.

وحتى الآن، أعربت سيون (سويسرا) وكالغاري (كندا) وستوكهولم (السويد) وسابورو (اليابان) وشلادمينغ/غراتس (النمسا) عن اهتمامها بالاستضافة.



وسبق لتورينو تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2006، بعد مرور خمسين عاما على استضافة كورتينا دامبريزو لدورة 1956.

في عام 2016، قررت العمدة الجديدة لروما، فيرجينيا راجي سحب ترشيح العاصمة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024.

وفي خطاب نية الاستضافة الموجه للجنة الأولمبية الدولية، ذكرت الأولمبية الإيطالية بأنها "بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستقدم (...) دراسة جدوائية أنجزت في أوائل عام 2018".

وشكلت الانتخابات التشريعية في الرابع من مارس صدمة سياسية عميقة في إيطاليا مع فوز القوى المناهضة للنظام واليمين المتطرف ويرغب كل منهما في قيادة الحكومة دون الحصول على الأغلبية. وفي ظل هذا الوضع، قد تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة أسابيع عدة.

المصدر: أ ف ب