استقبال حاشد لابراهيموفيتش في الولايات المتحدة (فيديو)

حظي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باستقبال حافل من الجماهير ووسائل الإعلام لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، للانضمام لصفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي المنافس بالدوري الأمريكي.

وحطت طائرة إبراهيموفيتش في مطار لوس أنجلوس الدولي اليوم الجمعة، حيث كان في استقباله المئات من أنصار ناديه الجديد الذين انتظروه لدى خروجه من المبنى المخصص للطائرات الخاصة.

والتقط إبراهيموفيتش مع معجبيه الصور التذكارية قبل أن يستقل حافلة سوداء أقلته إلى الفندق.

وسيبدأ إبراهيموفيتش تدريباته اليوم الجمعة قبل أن يتم تقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

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ولم يخض النجم السويدي سوى 7 مباريات هذا الموسم في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، علما بأنه خضع لعملية جراحية في أربطة الركبة في أبريل الماضي أبعدته سبعة أشهر عن الملاعب.

ويمكن لإبراهيموفيتش تسجيل ظهوره الأول بقميص غالاكسي في مباراة الدربي المقررة غدا السبت أمام جاره لوس أنجليس إف سي.

وكان مانشستر يونايتد وإبراهيموفيتش قد اتفقا في وقت سابق من مارس الجاري على إنهاء التعاقد بالتراضي تمهيدا لانضمام اللاعب إلى غالاكسي، ليتبع بذلك خطى نجوم آخرين أمثال ديفيد بيكهام وأندريا بيرلو وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر