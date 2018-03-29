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ستيفينس تقلب الطاولة على أزارينكا وتبلغ نهائي ميامي

الرياضة

ستيفينس تقلب الطاولة على أزارينكا وتبلغ نهائي ميامي
twitter@SloaneStephens
الأمريكية سلوان ستيفنز
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واصلت الأمريكية سلوان ستيفنز، مغامرتها في منافسات فردي السيدات، ببطولة ميامي التنس، عقب تأهلها للمباراة النهائية للبطولة، إثر فوزها على فيكتوريا أزارينكا، اليوم الخميس.

وقلبت ستيفنز، تأخرها في المجموعة الأولى أمام أزارينكا، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها، لتفوز بنتيجة 3-6، و6-2، و6-1.

ومن المقرر أن تلعب ستيفنز في المباراة النهائية، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع بين اللاتفية يلينا أوستبنكو والأمريكية دانييلا كولينز.

المصر: DPA

فادي سيمير

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