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قطر تعتذر رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للأندية

الرياضة

قطر تعتذر رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للأنديةشعار البطولة العربية للأندية
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أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل شيخ، اعتذار الاتحاد القطري رسميا، اليوم الخميس، عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية 2018.

ولم يفصح آل الشيخ عن أسباب اعتذار الأندية القطرية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من أغسطس المقبل وحتى أبريل 2019 على أن تقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 32 فريقا، وتقرر أن تقام المباراة النهائية أحد يومي 28 أو 29 أبريل 2019.

وأعلن الرجاء والوداد المغربيين، وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين، الترجي والنجم الساحلي التونسيين، الأهلي والاتحاد والهلال السعوديين، والجيش السوري مشاركتهم رسميا في البطولة.

يذكر أن الترجي التونسي توج بطلا للنسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على الفيصلي الأردني بثلاثية مقابل هدفين.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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