مصارعة أمريكية "غير حرة" ضد الفريق الروسي؟

تحدث إنثوني غودفري المساعد الأول للسفير الأمريكي في موسكو اليوم الخميس خلال مقابلة مع راديو كومسومولسكايا برافدا، عن أسباب عدم منح التأشيرة الأمريكية لفريق المصارعة الروسي.

وذكر غودفري، أن عدم حصول أعضاء فريق المصارعة الحرة الروسي على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة التي تستضيف بطولة العالم للعبة من 5 ولغاية 9 أبريل القادم، ليس رفضا أمريكيا لدخولهم البلاد، ولكن السبب يعود إلى الطابور الطويل والحاجة للانتظار لمقابلة القنصل الأمريكي.

وأضاف أنه لم يستطيعوا دعوة المصارعين الروس لمقابلة القنصل بسبب الطابور الكبير، لأن القانون الأمريكي يحتم على طالب التأشيرة أن يقابل القنصل شخصيا، ولا استثناء في هذه الأمور.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بخصوص التأشيرات: "عدم إصدار تأشيرات دخول رياضيينا الولايات المتحدة يشكل انتهاكا صارخا من واشنطن وتهربا من التزاماتها كدولة مستضيفة لبطولة دولية".

المصدر: vesti+tass

أليكسي اسبر









