تعرف على عقوبة رئيس نادي باوك بعد اقتحامه الملعب ومسدسه على زنّاره!

قالت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني لكرة القدم اليوم الخميس، إنها حظرت دخول إيفان سافيديس رئيس نادي باوك سالونيكي كل الملاعب لـ3 سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا.

وتم خصم ثلاث نقاط من رصيد باوك في الدوري لتتبدد آماله في إحراز اللقب، مع تغريم النادي بدفع 100 ألف يورو أيضا.

ونزل سافيديس، أرض الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا على خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد فريق أيك أثينا منافسه على اللقب في 11 مارس الجاري.

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وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي بين أيك الضيف المتصدر حينذاك برصيد 55 نقطة، وباوك صاحب المركز الثالث بـ50 نقطة، حتى أحرز صاحب الملعب هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي مرور الكرة بين قدمي لاعب متسلل، فما كان من سافيديس رئيس نادي باوك وبعض من مرافقيه وحراسه إلا اقتحام الملعب، وتهديد الحكم.

ونزع سافيديس معطفه في خضم أعمال الشغب، كاشفا عن سلاح شخصي معلق على خصره.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر