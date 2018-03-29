بطولة ميامي: كولينز تطيح بوليامز وتبلغ قبل النهائي

حققت الأمريكية دانييلا كولينز المتأهلة من التصفيات مفاجأة كبيرة بإقصائها مواطنتها المخضرمة فينوس وليامز الثامنة عالميا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت كولينز ذات الـ24 ربيعا من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و27 دقيقة.

Game. Set. Match. UPSET!



The 🇺🇸 qualifier is into the @MiamiOpen semis!



Danielle Collins defeats Williams 6-2, 6-3 and will face @JelenaOstapenk8 in the semifinals. pic.twitter.com/tOqASt5oGM — WTA (@WTA) March 29, 2018

وهذا الفوز هو الأكبر في مسيرة كولينز، حيث لم يسبق لها الفوز على أي من اللاعبات المصنفات الـ20 الأوليات على مستوى العالم.

وخاضت كولينز التي احتلت المركز 167 عالميا في نهاية 2017 التصفيات التمهيدية للبطولة، أي أكثر بثلاث مباريات من وليامز ذات الـ37 عاما.

وقالت كولينز بعد اللقاء: "أول مرة رأيت فينوس وليامز في غرف الملابس كدت أبكي. كانت لاعبتي المفضلة لذا يصعب علي التأقلم مع هذا الأمر".

“I’ve idolized her my whole life. This is such a special moment. I’m just trying to wrap my head around it.” -Danielle Collins on her QF victory over her idol, Venus Williams #MiamiOpenpic.twitter.com/n7NQYT4GlB — WTA (@WTA) March 29, 2018

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وتابعت: "كل الأمريكيات الشابات ينظرن إلى سيرينا وفينوس ويمكنني الربط مع بداياتهما. لم أولد في عائلة ثرية، ولم أبدأ اللعبة في طفولتي في ناد رياضي.. اللعب على ملاعب عامة أعطاني وجهة نظر مختلفة، يجعلك تنمو وتكتسب النضج في سن صغيرة".

وستواجه كولينز في الدور نصف النهائي اللاتفية يلينا أوستابينكو الفائزة على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 7-6، خلال ساعة واحدة و47 دقيقة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر