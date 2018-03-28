لخضر بلومي يدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

كشف نجم المنتخب الجزائري السابق لكرة القدم لخضر بلومي ، اليوم الأربعاء، أنه وافق على دعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 الى جانب نجوم أفارقة آخرين.

وقال نجم المنتخب الجزائري السابق بلومي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على دعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 إلى جانب نجوم أفارقة آخرين.

وقال النجم الجزائري في ثمانينات القرن الماضي والحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي عام 1981، "تلقيت طلبا" من لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 "لدعم الملف وعبرت عن قبولي المهمة".

وتابع بلومي (59 عاما) "أعطيت موافقتي المبدئية، وأنتظر أن أناقش التفاصيل مع أخواني المغاربة الذين يستحقون فعلا تنظيم المونديال بالنظر إلى الإمكانات الجيدة لديهم".

وأعلن المغرب في أغسطس الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه ترشيحا مشتركا للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ترشيحه للمونديال، يعول المغرب بشكل أساسي على دعم اكبر عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للعبة (54 اتحادا وطنيا)، ويعتبر أن ترشيحه هو "ترشيح للقارة الأفريقية بأكملها"، سعيا لمونديال "أفريقي" ثان بعد الأول في جنوب أفريقيا 2010 عندما خسر أمامها بعشرة أصوات مقابل 14.

وذكر لخضر بلومي أن من بين النجوم الأفارقة الذين يمكن أن يساندوا ترشيح المغرب أيضا حارس المرمى الكاميروني جوزيف أنطوان بيل الذي رافقه مؤخرا في زيارة للمغرب.

المصدر: أ ف ب